Главный тренер сборной по футболу Валерий Карпин считает лучшим нападающим России форварда «Локомотива» Федора Смолова.

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«Он может придумать что-то от себя – то, чего никто не ожидает. На самом деле, это неплохо», – рассказал Валерий Карпин

По словам тренера, то, что Смолов не принимал участие в матче с квалификации чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:0), послужило ему на пользу. В следующих играх с Кипром (2:0) и Мальтой (2:0) Федор сделал две голевые передачи и забил мяч.