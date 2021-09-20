Предварительно установлена личность напавшего университет в Перми

Автор: Александр Селиванов
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Он сообщил о своих планах в социальных сетях.

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Источник: ВК

По информации телеграм-канала Mash, напавший на Пермский государственный университет парень Тимур Бекмансуров.

На его страничке в социальной сети появилось сообщение с подробным планом нападения на вуз.

Отмечается, что в свадьбе есть первый пострадавший, ему оказывают необходимую помощь.

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20.09.2021 142
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