Предварительно установлена личность напавшего университет в Перми

Он сообщил о своих планах в социальных сетях.
По информации телеграм-канала Mash, напавший на Пермский государственный университет парень Тимур Бекмансуров.
На его страничке в социальной сети появилось сообщение с подробным планом нападения на вуз.
Отмечается, что в свадьбе есть первый пострадавший, ему оказывают необходимую помощь.
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20.09.2021 142