Предварительно установлена личность напавшего университет в Перми

Он сообщил о своих планах в социальных сетях.

По информации телеграм-канала Mash, напавший на Пермский государственный университет парень Тимур Бекмансуров.

На его страничке в социальной сети появилось сообщение с подробным планом нападения на вуз.

Отмечается, что в свадьбе есть первый пострадавший, ему оказывают необходимую помощь.