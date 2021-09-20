Последние подробности с места стрельбы в Перми: погибших уже восемь человек

Число погибших после стрельбы в Перми выросло до восьми человек — СК.

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По информации СМИ и телеграм-каналов, пермский стрелок был тяжело ранен сотрудником наряда ДПС, который первый приехал на место происшествия.

Сообщается, о восьми погибших и 19 пострадавших.

18-летний стрелок Тимур Бекмансуров был вооружен гладкоствольным ружьем Huglu 12 калибра.

Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко также срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в ВУЗе.