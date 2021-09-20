Водителя социального такси, ударившего пенсионерку в Петербурге, отправили под арест

Смольнинский районный суд в Петербурге отправил в СИЗО водителя социального такси, который ударил пенсионерку-инвалида по голове и плюнул ей в лицо.

Суд посчитал, что таксист может продолжить преступную деятельность, так как после избиения пожилой женщины не вызвал ей скорую, а просто скрылся, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Сам мужчина возражал против ареста, заявив, что ему нужно работать, чтобы кормить семью. Тем не менее, его отправили в СИЗО до 14 октября.

Напомним, инцидент произошел 15 сентября недалеко от поликлиники №28. Таксисту не понравилось, что женщина опоздала на 10 минут, он подгонял ее нецензурной бранью. Когда пожилая женщина села в машину, водитель продолжил на нее орать и торопить, чтобы та поскорее закрыла дверь. В итоге пенсионерка решила выйти из автомобиля, но мужчина ударил ее по голове и плюнул ей в лицо.