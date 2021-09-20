На окраине Шлиссельбурга нашли останки нескольких человек

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в лесу рядом с улицей Красный Тракт в Шлиссельбурге Кировского района участники поискового отряда «Воин» нашли человеческие останки.

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Сообщение о находке от поисковиков в службу «02» поступило 18 сентября в 13:29. По предварительным данным, погибшие лежали в этом месте со времен Великой Отечественной войны.

Обстоятельства и причины смерти 14 человек, останки которых уже нашли, устанавливает экспертиза. Поиски погибших продолжаются.