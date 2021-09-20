Более 600 жителей Ленобласти приняли участие в «Кроссе нации»

На старт ежегодного Всероссийского забега «Кросс нации» вышли более 600 жителей Ленобласти. Главной площадкой для за бега стал парк Романовка в Кингисеппе.

Всего во Всероссийский день бега в регионе приняли участие свыше восьми тысяч человек. Победителей и призеров в каждой возрастной группе наградили медалями и почетными призами Министерства спорта России.

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Спортсмены пробежали дистанции 2, 4, 6, 8 и 12 км. На самой длинной дистанции первым прибежал Антон Андронов из Киришского района, вторым — Владимир Созонов из Соснового Бора и третьим — Вячеслав Зуев из Всеволожского района.

Более подробный список победителей и призеров забега по ссылке.