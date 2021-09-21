Эксперты рассказали россиняам, в какое время лучше всего брать отпуск в 2022 году. По их мнению, наиболее выгодно сделать это будет в апреле, июне и декабре.

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и нацбезопасности РАНХиГС Татьяна Голубева считает, что самыми выгодными месяцами для отпусков в следующем году будут апрель и июнь. По ее словам, в январе нет смысла в дополнительном отдыхе, так как будут длинные оплачиваемые новогодние выходные, а брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно, пишет «РИА Новости».

Зимой брать отпуск стоит до или сразу после начала новогодних каникул, чтобы продлить его за счет праздничных дней. Однако если отпуск совпадает с праздничными днями, то от него лучше отказаться, считает завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова.

Ранее правительство утвердило производственный календарь на 2022 год.