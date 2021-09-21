Волонтеры из Тихвина собрали 35 мешков мусора на улице Шумилова

Автор: Сергей Агутин
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Жители Тихвина поучаствовали в акции «Всемирный день чистоты», очистив от мусора лесной массив на улице Шумилова. В ходе субботника 18 сентября были собраны 35 мешков с отходами.

Волонтеры из Тихвина собрали 35 мешков мусора на улице Шумилова Тихвин, Всемирный день чистоты
Волонтеры из Тихвина собрали 35 мешков мусора на улице Шумилова Тихвин, Всемирный день чистоты
Волонтеры из Тихвина собрали 35 мешков мусора на улице Шумилова Тихвин, Всемирный день чистоты
Волонтеры из Тихвина собрали 35 мешков мусора на улице Шумилова Тихвин, Всемирный день чистоты
Волонтеры из Тихвина собрали 35 мешков мусора на улице Шумилова Тихвин, Всемирный день чистоты
Волонтеры из Тихвина собрали 35 мешков мусора на улице Шумилова Тихвин, Всемирный день чистоты
Волонтеры из Тихвина собрали 35 мешков мусора на улице Шумилова Тихвин, Всемирный день чистоты

В акции приняли участие 14 человек. Субботник занял два часа. Собраны 15 пакетов со стеклом (255 килограммов), 10 пакетов с пластиком (18,8 килограмма) и 10 пакетов со смешанным мусором (66,5 килограммов).

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Волонтеры из Тихвина собрали 35 мешков мусора на улице Шумилова Тихвин, Всемирный день чистоты
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Также собраны четыре килограмма железа. Мешки, перчатки и машину для вывоза мусора предоставила администрация Тихвина.

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