Волонтеры из Тихвина собрали 35 мешков мусора на улице Шумилова

Жители Тихвина поучаствовали в акции «Всемирный день чистоты», очистив от мусора лесной массив на улице Шумилова. В ходе субботника 18 сентября были собраны 35 мешков с отходами.

В акции приняли участие 14 человек. Субботник занял два часа. Собраны 15 пакетов со стеклом (255 килограммов), 10 пакетов с пластиком (18,8 килограмма) и 10 пакетов со смешанным мусором (66,5 килограммов).

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Также собраны четыре килограмма железа. Мешки, перчатки и машину для вывоза мусора предоставила администрация Тихвина.