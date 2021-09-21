Между Левашово и Сертолово планируют запустить «Ласточку»

Принято решение о строительстве нового транспортно-пересадочного узла в Ленобласти за 5,75 млрд рублей. Срок реализации к 2024 году.

ТПУ Сертолово объединит в себе железнодорожное и автобусное сообщение. Планируется запустить пятивагонную «Ласточку» от Левашово до Сертолово и автобусы от узла до жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в Песочном и поликлиники.

«ТПУ Сертолово – перспективный проект, который позволит не только разгрузить пассажирский поток с Выборгского шоссе, но и быстро на комфортабельной Ласточке добираться от Сертолово до Санкт-Петербурга», – подчеркнул председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк.

Отметим, что участок железнодорожной ветки Сертолово — Левашово длиной 6,5 км уже есть, но он не обустроен и не электрифицирован. Да и речь о строительстве вокзала в Сертолово идет уже не первый год. Реконструкция позволит сократить время в пути из Сертолово до ближайшей станции метро «Удельная» до 27 минут.