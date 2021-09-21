Туристов отправят во времена викингов по Ладожскому озеру

Из Ленобласти в Карелию по Ладожскому озеру — это новый водный маршрут, который позволит погрузиться в эпоху викингов.

Маршрут разрабатывает группа энтузиастов проекта приграничного сотрудничества «RivTimes» Россия – Юго-Восточная Финляндия.

Для составления карты маршрута в минувшие выходные состоялась водная экспедиция на деревянной ладье от поселка Берёзово, мимо островов Белоярский, Асилан, Воссинойсари, скалы Руллалахденвуори, мыса острова Монтоссари, поселков Куркиёки и Берёзово, для определения места швартовок и стоянок.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти открылся новый туристский маршрут по рекам и озерам Карельского перешейка. По пути туристы могут не только посетить многочисленные достопримечательности Ленинградской области ─ Выборгский замок, крепость Корела, православные церкви, лютеранские кирхи, руины гидротехнических сооружений и старинных хуторов, но также отправиться за ягодами и грибами. Подробная карта маршрута размещена на сайте.