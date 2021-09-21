В 2022 году МРОТ вырастит на 1470 рублей

В 2022 году заработная плата почти 3 млн россиян.
Зарплата вырастет за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тыс. рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС.
— Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти 3 млн человек, — сказал он.
Согласно новой методике расчета МРОТ, вступившей в силу с 1 января 2021 года, он ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год.
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