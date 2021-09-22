Владимир Путин наградил орденом лейтенанта, который обезвредил напавшего на вуз в Перми студента

Российский президент Владимир Путин вручил госнаграду правоохранителям Константину Калинину и Владимиру Макарову, которые обезвредили стрелявшего в вузе Перми, сообщает пресс-служба Кремля.

В тексте указа отмечается, что Калинин награжден орденом Мужества, а Макаров — медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Правоохранители были представлены к наградам за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.