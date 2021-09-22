Возле ТЦ собрались пожарные и полицейские. По информации очевидцев, эвакуация проводится из-за поступившего анонимного сообщения о минировании.
Из торгового комплекса «Мега Парнас» во Всеволожском районе Ленобласти экстренно эвакуируют посетителей. Возле комплекса собрались пожарные и полицейские. По информации очевидцев, эвакуация проводится из-за поступившего анонимного сообщения о минировании.
Экстренные службы работают на месте.
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