Из «Мега Парнас» эвакуируют людей — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Возле ТЦ собрались пожарные и полицейские. По информации очевидцев, эвакуация проводится из-за поступившего анонимного сообщения о минировании.

Из торгового комплекса «Мега Парнас» во Всеволожском районе Ленобласти экстренно эвакуируют посетителей. Возле комплекса собрались пожарные и полицейские. По информации очевидцев, эвакуация проводится из-за поступившего анонимного сообщения о минировании.

Экстренные службы работают на месте.

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22.09.2021 180
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