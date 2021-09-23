Автомобиль насмерть сбил пенсионерку на «зебре» под Кировском

Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 22 сентября, на 146 километре трассы А-120 «Южное полукольцо» в Кировском районе Ленобласти.

53-летний водитель за рулем Chevrolet сбил 82-летнюю пенсионерку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.