Автомобиль насмерть сбил пенсионерку на «зебре» под Кировском

Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 22 сентября, на 146 километре трассы А-120 «Южное полукольцо» в Кировском районе Ленобласти.
53-летний водитель за рулем Chevrolet сбил 82-летнюю пенсионерку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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22.09.2021 181