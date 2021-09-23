Россияне раскрыли, сколько часов тратят на соцсети ежедневно

ВЦИОМ определил, сколько времени в день жители России тратят на соцсети и мессенджеры. По данным произведенного опроса, 29% таковых задействуют в них более трех часов в день.

25% присутствуют в соцсетях 1-2 часа в день. Не больше часа ими пользуются 19% опрошенных, от двух до трех часов – 16%, менее получаса в день – 9%. Больше всего используют соцсети и менеджеры граждане 18-24 лет, причем они чаще всего их используют более трех часов в день.

Больше всего россиян интересуется содержащаяся там информация на такие темы: новости (49%), политика (42%), образование и саморазвитие (39%), юмор (37%), еда и рецепты (36%), здоровье (32%), новости о родном городе и районе (29%).