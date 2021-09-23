Одобрен позитивный прогноз социально-экономического развития Ленобласти

Прогноз социально-экономического развития региона на 2022-2024 годы разработан с учетом внешних условий мировой и российской экономики
Проект социально-экономического развития Ленинградской области на 2022-2024 традиционно предложен в двух вариантах: консервативный и базовый. Первый учитывал возможное ухудшение внешнеэкономических условий и предполагал консервативные темпы роста. В основе второго – базового – достижение национальных целей развития и ключевых целевых показателей национальных проектов, установленных майским указом Президента России в 2018 году.
В базовом варианте индекс физического объема ВРП Ленобласти в 2024 году составит 110,7% к 2021 году или 1,68 трлн рублей, а ежегодный прирост реальных денежных доходов населения составит около 2,7%, а реальной заработной платы – на 2,3%. В итоге среднемесячная заработная плата увеличится до 62 тысячи рублей в 2024 году.
Ознакомится с проектом можно на сайте Комитета экономического развития Ленобласти.