Одобрен позитивный прогноз социально-экономического развития Ленобласти

Прогноз социально-экономического развития региона на 2022-2024 годы разработан с учетом внешних условий мировой и российской экономики

«Несмотря на сложную ситуацию в коронавирусный период итоги 2020 года в Ленинградской области позитивные. Итоги семи месяцев 2021 года также показывают позитивную динамику, поэтому у нас есть основания для прогнозирования роста по основным направлениям развития экономики и социальной сферы», ― сказал зампредседателя правительства Ленобласти ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Проект социально-экономического развития Ленинградской области на 2022-2024 традиционно предложен в двух вариантах: консервативный и базовый. Первый учитывал возможное ухудшение внешнеэкономических условий и предполагал консервативные темпы роста. В основе второго – базового – достижение национальных целей развития и ключевых целевых показателей национальных проектов, установленных майским указом Президента России в 2018 году.

В базовом варианте индекс физического объема ВРП Ленобласти в 2024 году составит 110,7% к 2021 году или 1,68 трлн рублей, а ежегодный прирост реальных денежных доходов населения составит около 2,7%, а реальной заработной платы – на 2,3%. В итоге среднемесячная заработная плата увеличится до 62 тысячи рублей в 2024 году.

Ознакомится с проектом можно на сайте Комитета экономического развития Ленобласти.