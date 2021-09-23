3700 мигрантов привили от коронавируса в Петербурге

Вакцинация проходит как по заявкам работодателей, так и по свободной записи.

Полтора месяца назад в Петербурге и Ленобласти организовали вакцинацию для иностранных граждан, сообщают Невские новости. Компоненты вакцины «Спутник Лайт» получило уже 3700 мигрантов. Как сообщают «Невские новости», иностранцы в Едином медицинском центре (ЕМЦ) прививаются охотно.

Прививку организовывают по заявкам от работодателей, а также же по свободной записи. Для этого можно использовать специально организованный call-центр ЕМЦ.

«В среднем в месяц поступает порядка 65-70 заявок на вакцинацию сотрудников от ковида от работодателей», — сообщает пресс-служба.