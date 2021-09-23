В Кудрово из окна высотки выпала 14-летняя девочка

Автор: Анастасия Щербакова
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Страшная трагедия произошла минувшим днем. От полученных травм подросток скончалась на месте.

Погибшей оказалась 14-летняя уроженка Санкт-Петербурга. Полиция выясняет обстоятельства ужасного случая и ищет вероятных причастных злоумышленников, сообщает портал Невские новости.

Ранее мы писали, что в Кудрово из окна многоэтажного дома выпала девушка. По счастливому стечению обстоятельств она осталась жива.

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