В Кудрово из окна высотки выпала 14-летняя девочка

Страшная трагедия произошла минувшим днем. От полученных травм подросток скончалась на месте.
Погибшей оказалась 14-летняя уроженка Санкт-Петербурга. Полиция выясняет обстоятельства ужасного случая и ищет вероятных причастных злоумышленников, сообщает портал Невские новости.
Ранее мы писали, что в Кудрово из окна многоэтажного дома выпала девушка. По счастливому стечению обстоятельств она осталась жива.
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23.09.2021 67