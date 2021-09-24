Вахтерша из Гатчинского района перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей

По информации ivbg.ru, 23 сентября в полицию Гатчинского района 64-летняя жительница деревни Порожек, работающая вахтером.
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13.07.2021 2145
Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности и рассказывал о зафиксированных несанкционированных попытках снятия денег с ее банковского счета.
Для безопасности мошенник попросил сообщить реквизиты банковской карты и рекомендовал перевести средства на якобы безопасный счет. Женщина поверила и отправила ему около двух миллионов рублей.