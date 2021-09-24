В России едва не произошел еще один массовый расстрел студентов

В Красноярске студент техникума признался в намерении устроить стрельбу в своем учебном заведении. Трагедии удалось избежать благодаря правоохранителям.

Как рассказал портал РИА Новости, суд в Красноярском крае арестовал 18-летнего студента Южного аграрного техникума. Он планировал нападение на своих сокурсников, однако планам несостоявшегося «колумбайна» помешало ФСБ.

По версии следователей, молодой человек задумался о массовом расстреле сверстников еще в 2020 году из-за конфликта. В мае 2021-го он приобрел патроны к аэрозольному устройству и планировал расправиться с тремя неприятелями в здании техникума. Свою вину в суде он признал, на данный момент он помещен в психиатрическую больницу.