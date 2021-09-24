Перминов: Рестрикции и создание шума вокруг «Северного потока – 2» не сработают

Новые санкции США и вероятное будущее «Северного потока – 2» после выборов в Германии в эфире телеканала «Вместе-РФ» прокомментировал Сергей Перминов, сенатор РФ, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Бундесратом ФРГ.
Телеканал ВместеРФ взял интервью у представителя палаты регионов от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области Сергея Перминова. Сенатор назвал последние действия большинства в Конгрессе США, не поддерживающего позицию президента США Джозефа Байдена по вопросу ввода в эксплуатацию новейшего газопровода, ожидаемыми, однако никоим образом не способными повлиять на дальнейшую судьбу проекта.
Отвечая на вопросы о сертификации и действиях польской стороны-участницы процесса, парламентарий не исключил продолжения попыток затягивания, давления, создания информационного шума Перминов отметил следующее:
Внимательно наблюдая за ситуацией в Германии, Сергей Перминов прогнозирует, что выступавшие против «Союз 90/Зеленые» во главе с А.Бербок не получат большинство. При этом «политически ответственные силы», по его оценке, «будут настаивать на скорейшем завершении процедуры сертификации и вводе проекта в эксплуатацию», понимая, что без него экономика ФРГ будет иметь весомые убытки.
С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте телеканала «Вместе-РФ» по ссылке.