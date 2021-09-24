Перминов: Рестрикции и создание шума вокруг «Северного потока – 2» не сработают

Новые санкции США и вероятное будущее «Северного потока – 2» после выборов в Германии в эфире телеканала «Вместе-РФ» прокомментировал Сергей Перминов, сенатор РФ, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Бундесратом ФРГ.

Телеканал ВместеРФ взял интервью у представителя палаты регионов от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области Сергея Перминова. Сенатор назвал последние действия большинства в Конгрессе США, не поддерживающего позицию президента США Джозефа Байдена по вопросу ввода в эксплуатацию новейшего газопровода, ожидаемыми, однако никоим образом не способными повлиять на дальнейшую судьбу проекта.

«Проект в любом случае пройдет через процедуру сертификации и будет запущен в действие, потому что в противном случае энергетическому рынку объединенной Европы грозит коллапс. Абсолютно точно. Я думаю, что здравый смысл и экономическая выгода превозобладают», — отметил сенатор.

Отвечая на вопросы о сертификации и действиях польской стороны-участницы процесса, парламентарий не исключил продолжения попыток затягивания, давления, создания информационного шума Перминов отметил следующее:

«Польша для себя конструирует альтернативное энергетическое будущее вместе со своим проектом «Baltic Pipe» и рядом проектов по СПГ. Польша считает, что она в меньшей степени будет подвержена волатильности на рынке Европы».

«Да, давление будет продолжаться, но я полагаю, что наши компании и компании Европейского союза, заинтересованные в скорейшем запуске «Северного потока – 2», последовательно дойдут и решат задачу, проект будет запущен. Затягивание, да, возможно, будет», — резюмировал сенатор.

Внимательно наблюдая за ситуацией в Германии, Сергей Перминов прогнозирует, что выступавшие против «Союз 90/Зеленые» во главе с А.Бербок не получат большинство. При этом «политически ответственные силы», по его оценке, «будут настаивать на скорейшем завершении процедуры сертификации и вводе проекта в эксплуатацию», понимая, что без него экономика ФРГ будет иметь весомые убытки.

С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте телеканала «Вместе-РФ» по ссылке.