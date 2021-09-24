Отца, подозреваемого в покушении на убийство двухмесячной дочери в Сусанино, заключили под стражу

В Гатчинском районе Ленобласти суд заключил под стражу 23-летнего отца двухмесячной девочки, которую несколькими днями ранее госпитализировали с многочисленными травмами. Его подозревают в покушении на убийство малолетней дочери.

Как ранее писал ivbg.ru, в ночь с 21 на 22 сентября родители привезли в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу свою двухмесячную дочку. По их словам, ребенок начал синеть без видимых на то причин. Однако врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер и анемию.

На следующий день по подозрению в покушении на убийство младенца были задержаны оба родителя девочки. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.