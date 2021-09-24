Покончивший с собой глава пермского СК оставил предсмертную записку

Руководитель следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев оставил записку перед тем, как добровольно ушел из жизни.

Об этом в пятницу, 24 сентября рассказал «Коммерсантъ».

«Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и невольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного», — написано в послании.

Известно, что на работе у Сергея Сарапульцева проблем не было. В управлении проводилась проверка, однако она касалась его подчиненных. Однако именно после совещания с начальством полковник уехал на обед и больше не вернулся.

О происшествии мы писали ранее. Главу следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергея Сарапульцева обнаружили мертвым у себя дома 23 сентября.