Попова: никаких оснований говорить о локдауне нет

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в России, введение серьезных ограничительных мер не планируется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора.

В эфире телеканала Россия 1 Анна Попова заверила, что причин введения таких серьезных ограничений пока нет.

Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении — нет, — сообщила Попова.

Однако глава ведомства отметила, что в России до сих пор достаточно много граждан, не имеющих иммунитета к COVID-19, поэтому пандемия точно не остановится в ближайшее время.

Тем временем, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 227 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 24 сентября.