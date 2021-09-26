Петербуржец погасил долги за восемь лет, чтобы не потерять два автомобиля

Жителю Санкт-Петербурга пришлось заплатить по счетам с февраля 2012 года по март 2020 года, что не потерять две иномарки.

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Мужчина не платил за квартиру на Народной улице. За это время накопился долг в 600 тысяч рублей. Судебные приставы неоднократно напоминали петербуржцу о необходимости заплатить, но он игнорировал сообщения.

Но после запрета на регистрационные действия с двумя принадлежащими ему иномарками должник сразу оплатил долг по коммунальным услугам за восемь лет.