В России появится отечественный аналог TikTok

Осенью «Газпром-медиа» представит приложение под названием Yappy. Сейчас идет доработка отечественного сервиса. В нем можно будет создавать, обмениваться и смотреть видеоконтент.
Первая версия платформы Yappy будет представлена до ноября этого года, сообщается на сайте Газпром-медиа. Оно призвано стать российским аналогом TikTok. На данный момент проходит тестирование закрытой бета-версии приложения.Ежемесячно в нем принимают участие порядка 300 блогеров.
На сегодня более 87% людей держат свои телефоны вертикально и потребляют контент вертикально. И мы готовы этой аудитории предложить комфортный, современный российский продукт. Причем, центральная роль в нашем приложении отведена авторам и создателям контента. Для них мы разработали удобный функционал по работе и редактированию видеоматериалов, — содержится в сообщении Газпром-медиа.