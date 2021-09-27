В России появится отечественный аналог TikTok

Осенью «Газпром-медиа» представит приложение под названием Yappy. Сейчас идет доработка отечественного сервиса. В нем можно будет создавать, обмениваться и смотреть видеоконтент.

Первая версия платформы Yappy будет представлена до ноября этого года, сообщается на сайте Газпром-медиа. Оно призвано стать российским аналогом TikTok. На данный момент проходит тестирование закрытой бета-версии приложения.Ежемесячно в нем принимают участие порядка 300 блогеров.