Эксперт: в Петербурге кончается место под строительство жилья

В Санкт-Петербурге фиксируется дефицит земли под жилую застройку. Застройщики устремили свой взор в сторону Ленинградской области.

Об этом рассказал эксперт Rusland SP Дмитрий Лехмус. С прошлого года в Петербурге резко вырос спрос на земельные участки. При этом в открытой продаже насчитывается 469 гектаров земли, половина которой находится в пределах КАД, однако разрешения на строительство на них не выданы. Застройщики предпочитают участки в окрестностях города, так как они дешевле.