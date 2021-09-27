Следователи увидели халатность органов опеки в деле об истязаниях детей в Тосно

Следственный комитет проверяет работу сотрудников опеки с семьей из Тосненского района Ленобласти, где одна из детей жаловалась на побои со стороны отца.

Как сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 27 сентября, было заведено еще одно уголовное дело — на этот раз по статье «халатность». Нарушения нашли в работе сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В их обязанностях было контролировать семью, где издеваются над детьми.

«В результате бездействия должностных лиц были существенно нарушены права и законные интересы малолетних детей, а также охраняемые законом интересы общества и государства», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что девочка из Тосно, отца которой подозревают в ее избиении, опровергла обвинения.