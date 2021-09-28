Посольство России в Испании попросило убрать рекламу с именами русских девушек

Российское посольство в Испании считает недопустимой акцию некоммерческой организации Nueva Vida, сообщившей о размещении на улицах королевства баннеров с упоминанием русских девушек в рамках инициативы по привлечению внимания к проблеме проституции.

Российское посольство на своей странице в Facebook сообщила, что россияне, которые проживают в Испании, были возмущены пиар-акцией Nueva Vida.

Данная некоммерческая организация отметила на своем сайте, что на улицах Испании размещены провокационные баннеры с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране.

В связи с этим дипмиссия связалась с Nueva Vida и обратилась в министерства, финансовые организации и другие институты, представленные на портале компании в качестве ее попечителей.

Посольство России подчеркнуло недопустимость использования в работе столь неуместных методов и потребовало принять срочные меры по устранению плакатов, а также дальнейшего недопущения подобных выходок.

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