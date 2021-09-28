Кот Апельсин проследит за здоровьем детей в Ломоносовском районе

Кот по кличке Апельсин стал символом проекта «Здоровое детство», который стартовал Ломоносовском районе в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Проект стартовал в школе поселка Кипень, где для подростков провели интерактивный квест по культуре здоровья. Вместе со специалистами путешествовать из школы в школу будет и игрушечный кот Апельсин. В течение учебного года проект побывает во всех школах района.

«Плюс проекта «Здоровое детство» в Ломоносовском районе в том, что осмотрами будут охвачены все школы района. Это значит, что максимальное количество подростков получат необходимую консультацию и помощь. В этом и есть практическая польза подобных проектов», ― рассказала начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям комитета по здравоохранению Ленобласти Светлана Николаева.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в операционных Ленобласти установили новые аппараты ИВЛ. Современные ИВЛ стоимостью 4,6 млн рублей каждый являются многофункциональным оборудованием с возможностью неинвазивной респираторной поддержки. Также в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в Кузьмолово появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. В Кузьмолово также проводят диагностику и лечение онкозаболеваний легких и органов грудной клетки.