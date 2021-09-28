Житель Выборга пытался решить дорожный конфликт с помощью «травмата»

В полицию 27 сентября обратился петербуржец, который заявил, что на автодороге неподалеку от Белоострова другой водитель наставил на него пистолет.

Буквально через 10 минут на Приморском шоссе был остановлен автомобиль подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Выборга. При обыске у него нашли и изъяли травматический пистолет.

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Подозреваемого доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее он привлекался к ответственности за умышленное уничтожение имущества и мошенничество.