В Луге пожарные тушат бывшее здание милиции уже в третий раз — видео

Очевидцы поделились кадрами возгорания в здании, которое когда-то было милицейским участком. Пожар здесь происходит уже в третий раз.
Видео происшествия прислали очевидцы. Судя по кадрам, огонь охватил почти весь второй этаж заброшенной постройки. О возможных пострадавших на данный момент пока информации нет.
На момент записи видео на месте ЧП уже работали пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.
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