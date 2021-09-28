В Луге пожарные тушат бывшее здание милиции уже в третий раз — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы поделились кадрами возгорания в здании, которое когда-то было милицейским участком. Пожар здесь происходит уже в третий раз.

Видео происшествия прислали очевидцы. Судя по кадрам, огонь охватил почти весь второй этаж заброшенной постройки. О возможных пострадавших на данный момент пока информации нет.

На момент записи видео на месте ЧП уже работали пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.

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28.09.2021 85
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