В Луге пожарные тушат бывшее здание милиции уже в третий раз — видео

Очевидцы поделились кадрами возгорания в здании, которое когда-то было милицейским участком. Пожар здесь происходит уже в третий раз.

Видео происшествия прислали очевидцы. Судя по кадрам, огонь охватил почти весь второй этаж заброшенной постройки. О возможных пострадавших на данный момент пока информации нет.

На момент записи видео на месте ЧП уже работали пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.