На территории Ленобласти разложат 1,1 млн вакцин-приманок от бешенства – фото

Для профилактики бешенства у животных на территории Ленинградской области в 2021 году разложат 1,1 миллиона вакцин-приманок. На эти цели из регионального и федерального бюджетов выделены более 305 тысяч рублей.

Приманка будет разложена на свалках, в охотничьих и лесных угодьях, а также на особо охраняемых природных объектах. Подобная профилактика бешенства в Ленинградской области ведется с 2012 года.

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Также в регионе проводится вакцинация против бешенства домашних и безнадзорных животных.