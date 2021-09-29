Рост цен на автомобили в России продолжает замедляться осенью 2021 года

Автор: Александр Селиванов
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С 1 октября основная часть мировых автоконцернов не планируют менять российские ценники на свои легковушки без пробега.

В этом сезоне цены на автомобили в автосалонах России не останавливаются в росте, но получают прибавку в два раза медленнее по сравнению с тем, как это происходило в первом полугодии. Такую новость сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на высказывания авторитетных участников авторынка.

Рост ценников на легковушки без пробега на российском рынке с сентября 2021 года продолжают замедляться, оставшись на уровне августовских. Весной ситуация выглядела намного печальнее.

Аналитики авторынка отмечают, что стабилизация ценников прогнозируется примерно к концу первого квартала следующего года. К этому времени должна стабилизироваться ситуация с доступностью новых автомобилей.

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