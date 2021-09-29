Александр Дрозденко: Домашнее насилие ― не беда отдельной семьи, а болезнь общества

Александр Дрозденко опубликовал в своем Instagram-аккаунте фрагмент выступления о проблеме домашнего насилия.

Он отметил, что домашнее насилие является не бедой отдельной семьи, а болезнью общества. И эта проблема остро нуждается во внимании, участии, деликатности, последовательности и твердости.

«Все, что происходит внутри семьи, по старым патриархальным традициям, мы стараемся не выносить наружу. Вторая страшная беда: соседи это знают, но никому не говорят. А когда до кого-то доходит слух, все, начиная от семьи и заканчивая соседями, говорят неправду, выгораживая того, кто совершает насилие», ― сказал Александр Дрозденко.

Впоследствии, по мнению главы региона, это приводит к трансформации сознания не только у женщины или мужчины, детей, кто подвергся насилию в семье, но и у окружающих. «А так можно? Об этом не говорят? Это скрывают, это покрывают?».

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Александр Дрозденко считает, что эта тема должна иметь нормативную базу. Кроме того, требуется изменение отношения общества к это теме. Нужно всеми возможными способами вызывать у общества неприятие домашнего насилия и давать возможность жертвам говорить об этом, не стесняясь. Для этого нужно гарантировать пострадавшим полное сохранение их персональных данных.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил о необходимости ограничения демонстрации сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах.