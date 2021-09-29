Еще четыре педагога будут работать в Ленобласти по программе «Земский учитель»

Четыре педагога из Алтайского края, Брянской, Челябинской и Иркутской областей переехали в Ленобласть по программе «Земский учитель».

Они будут преподавать в Бегуницкой школе Волосовского района (математика), Котельской школе Кингисеппского района (математика), Будогощской школе Киришского района (английский язык) и Старопольской школе Сланцевского района (русский язык и литература).

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Ленобласть второй год принимает участие в федеральной программе «Земский учитель». Победители программы получают служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей.