В России вырастут цены на иностранный алкоголь

Минэкономразвития и Минпромторг подготовили предложения по повышению пошлин на некоторые товары из Европы.

Уточняется, что речь идет о некоторых видах парфюмерии, декоративной косметики и алкогольной продукции. Помимо прочего, повышение может коснуться обуви, холодильников и сельскохозяйственного оборудования. Об этом сообщают «Ведомости».

В настоящий момент размер новых пошли не установлен. По информации издания, этот шаг может стать ответом на введенные в 2018 году и продленные в июне ограничения ЕС на импорт стали.