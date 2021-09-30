Появились кадры арсенала с места взрыва, который смертельно ранил жителя Перово – фото и видео

Как сообщал ivbg.ru, в Перово Выборгского района 50-летний мужчина подорвался на снаряде, пытаясь распилить его в собственном гараже с помощью болгарки. Взрывной волной ему оторвало пальцы обеих рук.

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Были диагностированы взрывная травма, переломы челюсти, грудной клетки и обеих ног. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, но безуспешно – 29 сентября около 20:00 он скончался в больнице.

Правоохранители осмотрели место проживания и гаражи погибшего. Обнаружены около 130 артиллерийских снарядов различного калибра, шесть гранат, противотанковое ружье Дегтярева, патроны калибра 7,62 миллиметра, запалы, порох.

Боеприпасы передадут военным саперам для уничтожения.

Фото и видео: пресс-служба ГУ Росгвардии