Москвич устроил стрельбу из пистолета на территории столичной школы

В оперативные службы 30 сентября поступило сообщение о том, что возле здания на Палехской улице в Москве слышны выстрелы. По словам очевидца, огонь открыл мужчина.

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Стрельба велась территории столичной школы № 1374. Ее открыл из пистолета отец одной из учениц, который пришел разобраться с четырьмя обидчиками девочки.

По предварительным данным, выстрелы он сделал в воздух. Мужчина пытался скрыться, но его задержала полиция