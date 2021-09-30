Пациент психоневрологического интерната прыгнул с Троицкого моста в Петербурге

По информации ivbg.ru, 30 сентября мужчина прыгнул в воду с Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Его доставили на берег в 16:52.

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Личность прыгнувшего установлена – им оказался пациент психоневрологического интерната. После того, как мужчина провел некоторое время в холодной воде, у него наступило переохлаждение организма.

Спасатели передали его сотрудникам скорой помощи. Мужчина получил необходимую медицинскую помощь в Мариинской больнице.