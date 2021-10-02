Новым героем «Независимых людей» стал Виталий. Он принимал наркотики с 13 лет. Долгое время ему удавалось скрывать это от жены, пока его не нашли со шприцем в вене. Он уже был готов умереть или попасть в тюрьму, когда попал на реабилитацию. Сейчас у Виталия новая чистая жизнь.

Мне сейчас 43 года. На вчерашний день было 695 дней, как я не употребляю, то есть год десять месяцев и 25 дней, по-моему.

Тебе сейчас хочется употребить?

Нет. Периодически желание возникает, например, когда прохожу алкогольный отдел в магазине, который невозможно миновать. Я вижу свои любимые напитки, которые принимал в период употребления, и у меня не то чтобы желание выпить, а на подсознательном уровне чуть ли не слюна начинает выделяться. Я понимаю, что для меня сейчас употребление любого вещества, меняющего сознание, будь то алкоголь или какие-то легкие наркотики, не интересно. Это связано с тем, что после принятия алкоголя захочется более сильных ощущений. Я боюсь, что это придет меня к одному из трех путей: в тюрму, больницу или к смерти.

Когда начал употреблять?

В общей сложности я употреблял 28 лет. Начал в 13 лет. Мой троюродный брат угостил легкими курительными наркотиками. На тот момент это было от раза к разу, то есть у меня не было потребности идти искать наркотические вещества. Если где-то они появлялись илли мне предлагали, то я употреблял. Попробовав быстрые наркотики, я сразу понял, что это мое. Доза у меня росла очень быстро — за год или два она выросла в разы. Если изначально грамма мне на неделю хватало, то через два года я начал употреблять инъекционным способом, то есть колоться. Разовое употребление превратилась в полграмма. В день я принимал пять-шесть раз. Это очень большая доза на самом деле.

Как родные реагировали на факт употребления?

Мне удавалось это скрывать. Около восьми лет брака никто не подозревал о происходящем. У меня не было такого, что я шел воровать. По молодости, конечно, были какие-то прецеденты, но это больше относится не к наркотикам, а ко времени — к 90-м годам. Всю жизнь я работал, зарабатывал деньги на основной работе. Также имелись халтуры по специальности. Поэтому мне удавалось это скрывать.

В какой момент семья поняла, что ты употребляешь?

Я как-то взял веществ, пришел домой. При этом у имелся алкоголь. Его я много употреблял. Решил амфетаминами сняться с этого состояния, потому что это трезвит. В тот момент я был уже на недельном марафоне — употреблял наркотики и не спал. Меня вырубило на кухне прямо со шприцом. В таком состоянии меня нашла супруга.

Что собой представляет отказ от употребления?

Это жуткая депрессия. Ничего не можешь делать. Все эти ускоряющие вещества — амфетамины влияют на то, что ты не хочешь спать, не хочешь есть, то есть, соответственно, если неделю употребляешь, находишься в таком режиме. Организм полностью истощается. Пищеварительный процесс приходит в негодность: после недельного голодания прием пищи заканчивает пробежкой до унитаза. В организме ничего не задерживается. Все это сопровождается депрессией.

Без помощи веществ, таких как амфетамин, спайсы или алкоголь, не встать. Они помогают хоть как-то прийти в себя и начать чем-то заниматься.

О внешнем виде

Мне было не важно, как я выгляжу. Даже не думал об этом. Мог неделю не мыться или ходить в грязной одежде. Мне было все равно. Мой день начинался с мысли, что мне нужно употребить.

Про последние дни употребления

Последние пять дней употребления были самыми жуткими. Я практически не был в ясном уме: был либо под действием алкоголя, либо спайса. Жил я в квартире дома послевоенной постройки 60-х годов. Кирпичное здание состояло из двух этажей. Где-то в место окон была пленка. На полу лежал большой слой мусора, а унитаз находился в разбитом состоянии. Условий для мытья рук не было. В квартире находились прожженные обосранные диваны. Короче, полнейший мрак.

Как ушел от этого?

Когда был на дне рождения у товарища, уехал от него без телефона. Вернулся к нему домой, а его там не было. Решил дождаться. Лег спать у него. Товарищ за те пять дней, которые я пропадал, состыковался с моими родителями. Он вернулся и сказал, что, либо меня кладут в дурку в Рощино, либо я должен буду что-то сделать с этим. В тот момент я находился в отчаянии, потому что я не мог не употреблять и употребление не приносило мне удовлетворения. То есть просто отключал себя от этого мира и все — кайфа больше было.

Родители поставили мне условие, что я еду в наркодиспансер и я поехал. Там провел два месяца. Дальше отправился в «Ручей», не думая, что мне что-то поможет. У меня было полнейшее отчаяние. Я в принципе был готов к тому, что скоро, наверное, умру или сяду.

Как думаешь, что привело тебя к употреблению?

Я всю жизнь был закрытым человеком, с самого детства. Даже в детском саду, в школе, то есть в учреждениях, где есть коллектив, я находился внутри него в какой-то роли, но не считал себя часть группы. Мир существовал отдельно от меня. Ни к кому не было доверия. Мне было сложно чем-то делиться с родителями, будь то радости или горести. Я все держал в себе.

Как много человек умерло из твоего окружения?

Даже с момента, как я начал выздоравливать. Я пока лежал в выборгском диспансере, умерло два человека в моем поселке. У меня половина тех, кто со мной учился, уже на кладбище и большинство из-за наркотиков.

Какие последствия после употребления?

У меня панкреатит, сахарный диабет. Много всяких заболеваний: зубы пришли в негодность, со связками проблемы, потому что амфетамин все вещества из организма выводит. Но самое тяжелое — панкреатит. Пищеварительная система нормально не работает. Также у меня гепатит С.

Получается избавляться от проблем со здоровьем?

У меня сейчас есть возможность излечиться от гепатита С. Я работаю в этом направлении. Панкреатит только глушится, поэтому стараюсь, хоть и не всегда получается, правильно питаться.

О страхах

Я боюсь сорваться. Для меня это будет поражением. Кроме того, у меня есть сын и я боюсь его потерять. Это самый большой страх в моей жизни.