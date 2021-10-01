В Выборге сгорел Mercedes S-класса пенсионерки из Мурманска

По информации ivbg.ru, 30 сентября около 06:00 в полицию Выборгского района сообщили о пожаре возле автосервиса на улице Данилова в Выборге.

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По предварительным данным, огонь охватил Mercedes S-класса, принадлежавший 64-летней жительнице Мурманска. Известно, что она занимается розничной торговлей, а в 2005 году баллотировалась в городской совет депутатов.

В результате возгорания автомобиль выгорел полностью. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.