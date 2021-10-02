Героиня шестой серии «Независимых людей» не пила восемь лет, но без реабилитации все равно сорвалась. Ее жизнь изменилась не в лучшую сторону: начались проблемы со здоровьем, конфликты с семьей. Она нашла в себе силы обратиться за помощью и преодолеть свой недуг.

Что собой представляет похмелье?

Похмелье — это когда нормальный человек перебрал в компании, а на утро чувствует себя не очень хорошо. Начинает есть супы, чтобы вернуться в нормальное состояние. Похмельные состояния у меня были только на первых стадиях заболевания, но со временем они перешли в бессонные ночи. На этой почве у меня развилась алкогольная эпилепсия. У некоторых появляется белая горячка, а я, как начинала трезветь, страдала эпилептическими приступами. Утром, когда просыпалась, только открывала глаза и уже плохо. Мне нужно обязательно было идти и поправлять свое здоровье — для этого у меня всегда существовала заначка. Я боялась остаться без алкоголя. Прятала его по разным местам, только чтобы никто не нашел. Боялась протрезветь, так как станет плохо.

Как проходил запой?

Запой — это тот момент, когда я беру, предположим, одну бутылку вещества — любого алкоголя, мне кажется, что все в порядке, чувствую себя нормально, но у меня начинается тяга. Мне хочется еще. Принимаю еще. Кажется, что могу остановиться. Но, просыпаясь утром, я выжидаю время до начала продажи алкоголя в магазинах — 10 или 11 часов, что бы купить новую порцию. Я думаю, что немного употреблю, чтобы прийти в себя и будет все нормально, но на этом не останавливаюсь. Процесс идет дальше. К вечеру я опять иду за бутылкой. Самые длинные запои длились у меня дней семь. Беспрерывный процесс. То есть, когда употребляю, не понимаю, что происходит. Главная мысль: «чтобы что-то попало».

Было ли что-то, что отвлекало от употребления?

Я употребляла около 20 лет, но с перерывами. Обращалась к психотерапевтам, которые диагностировали у меня депрессию и выписывали лекарство. Антидепрессанты я пропивала год и на этом все заканчивалась. Я просто заменяла алкоголь на таблетки. В период их приема было немного полегче. В течение восьми лет я не пила алкоголь, но без поддержки произошел срыв.

На сегодняшний день понимаю, что болезнь не останавливается. Когда я сорвалась после восьми лет трезвости, то думала, что вернусь к начальной стадии. Но все произошло очень быстро. Я превратилась в зверя, что не только себя не контролировала, мне было вообще все равно.

О размытии границ

Если раньше у меня были какие-то принципы, например, ответственность за воспитание дочери и обязательства как супруги, то в итоге все границы стерлись. Как-то у меня мама попала в аварию, а я бухала, так как было все равно. Пить я начала с 14 лет и до 30 лет, когда трезвела, могла нормально функционировать.

За четыре года я два дня пила, дне не пила. Практически не было перерывов. Быстро покатилась вниз. То есть за год-полтора дошла до того, что уже не понимала, что бывают какие-то принципы.

Про внешний вид

На моем лице, которое я все время замазывала косметикой, были расширены все сосуды. Красное лицо стало обыденностью. Мне казалось это нормальным.

Я еще сравнивала себя с другими женщинами и думала: «По ней видно, что пьет. Я не похожа на нее». Мое лицо частично было всегда побито, потому что я все время падала где-то. Разбивала то нос, то лоб, то глаза. Ходила с черными глазами в очках и в капюшоне. Даже тогда мне казалось, что выгляжу нормально. Смотря на то, как я изменилась с того времени, понимаю, что это две большие разницы.

Путь к отказу от употребления

Когда начались сильные запои, я не могла без медицинской помощи выйти из этих состояний. Остановиться не получалось, потому что не могла обходиться без алкоголя больше двух-трех дней. С каждым разом состояния ухудшались. Я даже неосознанно употребляла, то есть шла в магазин и брала выпивку без какого-либо повода. Прием алкогольных напитков превратился в времяпрепровождение. Мне всегда казалось, что сейчас я употреблю и на этом закончу, а завтра выйду на работу. Но все складывалось так, что я по несколько дней не могла остановиться: закончилось — иду за новой порцией, закончилось — иду за следующей. Родные начали замечать, что я сама хотела закончить процесс, но не получалось. Уже тогда со слезами на глазах просила, чтобы они вызвали врача или меня отправили куда-то, чтобы вывести из организма алкоголь. Куча страхов, в том числе остаться без алкоголя, не позволяли справиться с ситуацией самостоятельно. Это происходило все чаще и чаще. Со временем контроль употребления вообще исчез из жизни. Тогда не я, а мои родные поняли, что нужно срочно что-то с этим делать. Тогда начались первые реабилитации. Плюс после детокс-терапии были рекомендации на вмешательство из вне.

Из-за чего появилась зависимость?

Алкоголь — это уже причина. У меня мышление зависимого человека. Первый раз я употребила в 14 лет и, соответственно, никакого кайфа не получила. Я превысила норму, поэтому мне было очень плохо. Нормальный человек отследил бы этот момент, а у меня включилось другое мышление. Я зависима не только от алкоголя, но и от еды, сигарет, кофе и так далее. Мир выглядит в глазах предрасположенного к зависимостям по-другому. Нормальный человек в некоторых ситуациях не воспринимает какие-то вещи. Я же очень остро на все реагирую. У меня быстро меняются настроение, решения и мой выбор. Могу просто так разозлиться или обидеться, даже если мне просто не понравилась интонация человека. Я все принимаю на свой счет. В трезвости не могу с этим справляться. Мне нужно что-то, чтобы заглушить эти состояния. Когда работала с людьми, мне хамили, а я ничего не могла ответь. Это все копилось и не находило выхода. Алкоголь помогал смягчить последствия и быть более свободной, не чувствовать постоянной боли. Болезнь прогрессирующая, поэтому со временем мне алкоголь перестал помогать. Если вернуться к вопросу зависимости и как это все сложилось таким образом, я не то что не пьянела, я больше не могла заглушить эти чувства. Спасение пропало.

Про отношения с близкими

С мужем мы вместе употребляли до какого-то времени. Алкоголь давал некую раскрепощенность, поэтому во время употребления мы могли делиться друг с другом секретами — скелетами в шкафу, которые были у обоих. А в трезвости, когда встречались два эгоизма, каждый гнул свою линию. Не могу сказать, что отношения были испорченными, так как он тоже употребляющий.

Мама у меня созависимый человек. Она жила с отцом-алкоголиком. Она сильно переживала, пыталась меня спасти. А отец, когда узнал, что у меня алкоголизм, на год прервал наше общение. С ним у меня никогда не было особо близких и доверительных отношений. Я очень большой ущерб нанесла дочери своими действиями и поведением. Она до сих пор переживает, если не беру трубку. Настолько у нее отложилось с детства, что я бухая и неадекватная.

Сейчас я меняюсь, отношения с дочерью превращаются в более доверительные. С мужем тоже. Он не употребляет при мне, способен воздерживаться. С мамой также отношения налаживаются. Я не пытаюсь их изменить, а меняюсь сама. Становлюсь болле терпеливой, менее агрессивной. Подавляю свою эгоистичность.

В чем положительные моменты зависимости?

Мне было больно принять, что я — алкоголик. Все я могу, а тут не получается. Плюс в том, что путь, который я прошла, дал мне возможность понять себя и позволил увидеть мир другими глазами. Есть здоровые люди, не знающие, что такое счастье и свобода. Есть такие люди, как моя дочь: она живет в другом мире. Она не употребляющая, но ей тоже нехорошо. Мой опыт помог не только узнать себя, но и начать жить по новым принципам, не навязанным обществом. Сейчас у меня есть выбор и определенная ответственность. Я полезна людям. Сейчас все по-другому. Изменились реакции на людей и все остальное. Единственное, о чем я жалею, что очень поздно к этому пришла. Если бы я пришла к этому в 25 или 28 лет, то жизнь сложилась бы иначе. Сейчас мне уже за 40, но все равно хочу прожить оставшиеся годы по-другому. Эта мысль действует на меня лучше, чем алкоголь.