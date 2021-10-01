Следователи из Кингисеппа поздравили пожилых людей с их праздником

Автор: Анастасия Щербакова
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Правоохранители Кингисеппа не только стоят на страже общественного порядка и раскрывают преступления, но и чествуют пожилых людей. 

Уже по сложившейся традиции сотрудники Следственного отдела Кингисеппа навестили людей преклонного возраста, проживающих в «Кингисеппском доме-интернате для престарелых и инвалидов».

Как считают сами правоохранители, регулярные совместные мероприятия и встречи способствуют лучшей социальной адаптации пенсионеров и скрашивает их время.

Сегодня, с добрым праздником – международным днем пожилых людей, руководитель отдела и следователи поздравили престарелых и инвалидов и вручили пожилым людям памятные подарки, поделилась пресс-служба ведомства.
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