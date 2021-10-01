У Счетной палаты Ленобласти появится новенький внедорожник за 4,4 млн рублей

Информация об этом появилась на портале Госзакупок. Средства на приобретение выделят из бюджета региона.

Подведение итогов аукциона назначено на 15 октября этого года. Начальная цена контракта составляет 4 миллиона 406 тысяч рублей.

Из технического задания известно, что Счетная палата получила разрешение Минпромторга на покупку Toyota Land Cruiser 150. В технических требованиях указано, что нужен автомобиль свежего года выпуска и с мощностью двигателя от 200 лошадиных сил. Выполнить контракт необходимо до 3 декабря.