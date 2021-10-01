На сцене Мариинского театра поздравили педагогов Ленобласти

На исторической сцене Мариинки состоялось крупное торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Программа торжества получилась по-настоящему насыщенной.

Праздник начался с исполнения песни из кинофильма «Большая перемена» народной артисткой России Светланой Крючковой. Эстафету поздравления принял сводный хор молодых педагогов и вокальной группы «Эдельвейс», который исполнил гимн Ленинградской области, делится пресс-служба правительства Ленобласти.

Не оставил без внимания такой важный день глава 47-го региона Александр Дрозденко. Со сцены театра он поприветствовал гостей праздника следующими словами:

День учителя — самый главный осенний праздник! Для вас школа — это даже не второй дом, это вся ваша жизнь! Я очень вам благодарен за то, что вы высоко держите марку образования, среднего образования Ленинградской области. По показателям мы одни из лучших в стране. Неслучайно, по оценкам, самый высокий рейтинг наши жители поставили школе. Самая высокая оценка, без малого пятёрка! Это ваша пятёрка, это ваш труд, это ваша заслуга. С Днем учителя вас! Здоровья и благополучия!.

Также на исторической сцене Мариинки были награждены лучшие педагоги Ленобласти за достижения в педагогической деятельности в 2021 году.

Финальным сюрпризом для учителей стало выступление народного артиста России Александра Малинина и участницы телевизионных проектов на Первом канале Аглаи Шиловской. В конце праздника педагоги насладились балетом «Бахчисарайский фонтан» в исполнении артистов Мариинского театра.