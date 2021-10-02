Пенсии россиян могут увеличить в ближайшие три года

Правительство России хочет увеличить пенсии в ближайшие три года. С начала 2022 года страховые пенсии поднимут на 5,9%.

В 2023 году пенсии планируют поднять на на 5,6%, а в 2024 году — на 5,5%. Также запланировано увеличение социальных пенсий начиная с 1 апреля будущего года. В 2022 году они увеличатся на 7,7%, в 2023 году — на 7,6%, а в 2024 году — на 9,9%, пишет Российская Газета.

Бибикова отметила, что это предусмотрено в Конституции России.

— Средства распределяются на предстоящий год и на следующие два. Поэтому предстоящая индексация уже была заложена на 2022 год при утверждении бюджета, — рассказала она.

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Помимо индексации пенсии, с 1 февраля предусмотрено увеличение денежных выплат по инвалидности, участникам и ветеранам войны.