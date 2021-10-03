Петербуржец поделился кадрами октябрьских пейзажей у реки Оредеж

Атмосферные снимки опубликовал в сети петербуржец, посетивший реку Оредеж, что протекает в Гатчинском районе. В это время года всё, что окружает реку, выглядит по особенному.

Завораживающие своей теплотой и спокойствием лесные пейзажи опубликовали в паблике Клуб путешественников по Ленинградской области в ВК. Делимся красотами Ленинградской области в карусели изображений.