Петербуржец поделился кадрами октябрьских пейзажей у реки Оредеж

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Атмосферные снимки опубликовал в сети петербуржец, посетивший реку Оредеж, что протекает в Гатчинском районе. В это время года всё, что окружает реку, выглядит по особенному.

Завораживающие своей теплотой и спокойствием лесные пейзажи опубликовали в паблике Клуб путешественников по Ленинградской области в ВК.  Делимся красотами Ленинградской области в карусели изображений.

Петербуржец поделился кадрами октябрьских пейзажей у реки Оредеж Сиверский, река Оредеж, природа, ЛенобластьФото: Клуб путешественников по Ленинградской области
Петербуржец поделился кадрами октябрьских пейзажей у реки Оредеж Сиверский, река Оредеж, природа, ЛенобластьФото: Клуб путешественников по Ленинградской области
Петербуржец поделился кадрами октябрьских пейзажей у реки Оредеж Сиверский, река Оредеж, природа, ЛенобластьФото: Клуб путешественников по Ленинградской области
Петербуржец поделился кадрами октябрьских пейзажей у реки Оредеж Сиверский, река Оредеж, природа, ЛенобластьФото: Клуб путешественников по Ленинградской области
Петербуржец поделился кадрами октябрьских пейзажей у реки Оредеж Сиверский, река Оредеж, природа, ЛенобластьФото: Клуб путешественников по Ленинградской области
Петербуржец поделился кадрами октябрьских пейзажей у реки Оредеж Сиверский, река Оредеж, природа, ЛенобластьФото: Клуб путешественников по Ленинградской области
Петербуржец поделился кадрами октябрьских пейзажей у реки Оредеж Сиверский, река Оредеж, природа, ЛенобластьФото: Клуб путешественников по Ленинградской области
Автор