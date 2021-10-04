Сергей Бебенин стал председателем Заксобрания Ленобласти

Его избрали по средствам тайного голосования.
По информации телеканала ЛенТВ 24, Сергей Бебенин назначен спикером областного парламента.
Отмечается, что за политика проголосовало 36 парламентариев. Он был выбран абсолютным большинством.
Сергей Бебенин поблагодарил за выдвижение его кандидатуры на эту должность.
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