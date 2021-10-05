Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после сбоя

Возобновлена работа Facebook, WhatsApp и Instagram после масштабного сбоя. Сервисы не работали около семи часов со вчерашнего дня.

Команда инженеров Facebook сообщила, что сбой был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных.

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При этом в Facebook заверили, что сбой в работе этой соцсети, а также Instagram и WhatsApp не привел к раскрытию данных пользователей.